وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير بارو أشار خلال لقائه ببوريطة إلى "الموقف غير القابل للمساس به الذي عبر عنه رئيس الجمهورية: بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية جزء من السيادة المغربية. الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب حل هذه القضية فيه".

وتابع "أن دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007، والذي يثير إجماعا دوليا واسعا بشكل متزايد، واضح وثابت. هذا هو الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض عليه وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "أشار الوزير إلى دعم فرنسا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وشجع جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية في متناول اليد".

كما أكد "الوزير مجددا التزام فرنسا بدعم جهود المغرب الكبرى لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق لصالح السكان المحليين. وذكر عن التدابير المختلفة التي اتخذتها فرنسا في هذا الاتجاه وحدد رغبته في استمرار هذه الديناميكية".