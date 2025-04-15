وفي منشور على منصة "إكس"، كتب وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني: "نرافق اليوم الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة (قطر) التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخل عنهم".

وتأتي زيارة الشرع بعدما زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دمشق في 30 يناير، مهنئا الشرع "بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية".

وخلال زيارته دمشق، بحث أمير قطر والسلطة السورية "إطارا شاملا" لإعادة إعمار سوريا، وفق ما أعلن الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد الخليفي.

وتناولت المحادثات قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات المصرفية.

وأكد الخليفي استمرار بلاده في تقديم الدعم على مختلف الصعد الإنسانية والخدمية، بما في ذلك مشاريع في مجال الكهرباء.

كما زار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دمشق منتصف يناير، وأعلن تقديم دعم فني لإعادة تشغيل البنى التحتية.