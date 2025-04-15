وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق، فيما أكدت توفر الأدوية والأكسجين لمواجهة تداعيات الغبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قوله إن "عدد حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب موجة الغبار ليوم أمس ولغاية الآن بلغ 3747 حالة دخول إلى ردهات الطوارئ في بغداد والمحافظات".

وأضاف أن "أكثر الإصابات سجلت في محافظة البصرة بواقع 1041 إصابة، تلتها المثنى بـ874 إصابة، ثم ميسان بـ628 إصابة، والنجف بـ451 إصابة، وذي قار بـ268 إصابة، والديوانية بـ265 إصابة، وواسط بـ220 إصابة".

وأشار إلى أن "أغلب هذه الحالات تماثلت للشفاء التام وغادرت بعد تلقي العلاجات اللازمة من قبل ملاكات وزارة الصحة في ردهات الطوارئ".

وبيّن أن "الوزارة لم تواجه أي مشكلة في توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأوكسجين".

ولفت إلى أن "الملاكات الصحية من أطباء وممرضين وكوادر ساندة من مهندسين وإداريين وفنيين كانوا متواجدين على مدار الساعة".

وأكد على أنه "لم نسجل أي حالة وفاة، ولا توجد حالات رقود في العناية المركزة أو غيرها".

وذكر المتحدث باسم الهيئة، عامر الجابري، أن "موجة الغبار التي ضربت البلاد تعود إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، لا سيما تذبذب درجات الحرارة خلال هذه الفترة"، مبينا أن "العاصفة اجتاحت مناطق واسعة من وسط وجنوب وغرب البلاد، نتيجة رياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق، ما أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد، وانعدامها في العديد من المناطق".

وأوضح أن "الهيئة أصدرت تقريرا استباقيا عبر قسم التنبؤ الجوي، أشار إلى تأثر البلاد بعاصفة ترابية".

وتابع أن "حدة الرياح ستنخفض تدريجيًا خلال ساعات الليل، مما سيسهم في تراجع تركيز الغبار وتخفيف شدته".

ودعا الجابري المواطنين، لا سيما مستخدمي الطرق الخارجية، إلى توخي الحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، مشددا على "ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي".