وورد في الوثيقة المؤرخة في أبريل 2014، أن هناك حاجة إلى "حفظ جثث الموقوفين الذين يتوفون في السجن"، مشيرةً إلى صعوبات لوجستية في نقل الجثث إلى مشارح المشافي باستخدام عربات النقل.

الوثيقة التي وردت على شكل مذكرة صادرة عن قائد الشرطة العسكرية في نظام الأسد اللواء الطيار المظلي أكرم سلوم العبدالله، إلى العماد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، علي عبد الله أيوب، الذي وقع على المذكرة بالموافقة.

وكان سجن صيدنايا من أوائل المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، منذ دخولها دمشق وسقوط الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وأفرج عن المئات من نزلاء السجن، بينما بدأت السلطات الجديدة في سوريا عمليات ملاحقة لمسؤولي النظام السابق، ومن بينهم القائمون على إدارة سجن صيدنايا.