وبعد انتشار خبر وكالة "تاس" بقليل، نفى الجعفري لوكالة "سبوتنيك" المعلومات حول طلب اللجوء في روسيا.

وفي وقت سابق، انتشرت معلومات مفادها أن الجعفري تم استدعاؤه إلى دمشق لتغيير رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في روسيا، لكنه رفض تلبية الطلب.

وعرف الجعفري بكونه أحد أبرز المدفعين عن نظام بشار الأسد في المحافل الدولية، سيما حين شغل منصب مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، بين عامي 2006 و2020، فهاجم الفصائل السورية المسلحة بشراسة ووصفها بـ"جماعات إرهابية".

ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا في موسكو بأكتوبر عام 2022.

وعقب سقوط نظام الأسد، أطل من موسكو بموقف مفاجئ في ديسمبر 2024، مؤكدا أن "سوريا لم تكن تحت نظام حقيقي، بل كانت تحت سيطرة منظومة فساد ومافيا رهنت البلاد لخدمة مصالحها الخاصة".