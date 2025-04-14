وقال المصدر لـ"سكاي نيوز عربية" إن ماكرون طلب خلال اتصال هاتفي الرئيس عباس بضرورة تعيين نائب له، إلى جانب العمل على إعادة ترتيب الأوضاع داخل حركة فتح، بما في ذلك لم شمل الحركة وتسريع عودة المفصولين منها.

من جانب آخر، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس عباس قد ناقش مع نظيره الفرنسي ضرورة وقف إطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

كما جرى التأكيد على تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية في قطاع غزة، بما في ذلك المسؤولية الأمنية.

ووفق وكالة "وفا" فقد تم أيضا خلال الاتصال التأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، والذهاب إلى تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل.

كما تم وضع الرئيس ماكرون في صورة الخطة الفلسطينية للإصلاح الشامل.