وأضاف أن "استقرار سوريا يعد عاملا حاسما لاستقرار المنطقة بأسرها، والتدخلات الخارجية ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تُعقّد المشهد وتزيد من حدة التوتر".

وتابع: "نرحب باستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ونأمل أن تستمر بما يُفضي إلى اتفاق مبدئي يُبعد شبح الحرب لأن البديل سيكون كارثياً على المنطقة والعالم".

وفيما يخص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعرب حسين عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واصفاً إياها بـ"الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي"، ومؤكداً دعم العراق لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما تطرق إلى الأوضاع في لبنان، داعيا إلى "تعزيز الحوار الداخلي بين مختلف الأطراف اللبنانية"، ومؤكدًا على ضرورة "حل الأزمات الإقليمية عبر الحوار، وليس من خلال التصعيد العسكري".

وفي ما يتعلق بالعلاقات العراقية التركية، أشار الوزير إلى تطور العلاقات الثنائية مع تركيا، لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية، قائلًا: "نعمل على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتنظيم حركة الحدود".

وأضاف أن "أنقرة تُعد شريكا مهماً في جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي".