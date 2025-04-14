وقال قرقاش، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الإثنين: "تشرفت بحضور اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع. لقاء ناجح بكل المقاييس".

وأضاف: "وقد لمست حرص سموه تجاه دعم مسار بناء الدولة الحديثة في سوريا".

وتابع قرقاش: "الإمارات، التي تحتضن جالية سورية مميزة، ترى في سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة".

وكان الشيخ محمد بن زايد قد استقبل الرئيس السوري، الأحد، في قصر الشاطئ بأبوظبي، في إطار زيارة عمل رسمية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.