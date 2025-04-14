ونشرت الرئاسة السورية، على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، الرسالة التي جاء فيها: "بكل التقدير والامتنان، أتوجه بالشكر لأخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة التي أحاطني بها خلال زيارتي اليوم".

وأضاف: "أعبّر عن بالغ تقديري لما لمسته من حرص كبير على تعزيز علاقاتنا وتطويرها في مختلف المجالات".

وختم الشرع رسالته بالقول: "أدعو الله أن يديم على دولة الإمارات، قيادة وشعبا، نعمة الأمن والأمان والتوفيق، وأن تواصل مسيرتها نحو مزيد من الازدهار والتقدم".

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأحمد الشرع، الأحد في قصر الشاطئ بأبوظبي، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك.