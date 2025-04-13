وفي الوقت ذاته، علّق نتنياهو على تغريدة نجله يائير التي هاجم فيها ماكرون، مؤكدًا حبه له وتقديره لاهتمامه بمستقبل البلاد، لكنه وصف أسلوبه في الرد بأنه "غير مقبول".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أنا أحب ابني يائير، صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل البلاد. وككل مواطن، من حقه أن يعبر عن رأيه الشخصي، رغم أن أسلوبه في الرد على تغريدة الرئيس ماكرون الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية غير مقبول بالنسبة لي".

وأضاف نتنياهو: "الرئيس ماكرون مخطئ بشدة عندما يواصل الترويج لفكرة إقامة دولة فلسطينية في قلب وطننا، وهي دولة هدفها الوحيد هو تدمير دولة إسرائيل. حتى هذه اللحظة، لم يدن أي مسؤول في حماس أو في السلطة الفلسطينية الفظائع التي تُعد أسوأ مذبحة ارتُكبت بحق اليهود منذ الهولوكوست، وهذا يوضح موقفهم الحقيقي من الدولة اليهودية".

وتابع نتنياهو: "لن نعرض وجودنا للخطر بسبب أوهام منفصلة عن الواقع، ولن نقبل مواعظ أخلاقية لإقامة دولة فلسطينية من أولئك الذين يعارضون منح الاستقلال لكورسيكا وكاليدونيا الجديدة وغويانا الفرنسية وأقاليم أخرى، رغم أن استقلالها لن يعرّض فرنسا للخطر بأي شكل من الأشكال".