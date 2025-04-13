تستهدف قوات الحكومة السورية طرق التهريب على طول الحدود الممتدة لـ 233 ميلا مع لبنان، وهي طرق حيوية لإيران والميليشيات المتحالفة معها لنقل الأسلحة والأموال والمخدرات.

ويأتي انهيار شبكة التهريب في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد، مما قلل بشكل كبير من نفوذ إيران الإقليمي.

ففي الأسابيع الأخيرة، سعت قوات الحكومة السورية إلى خنق طرق التهريب التي تعبر الحدود الوعرة مع لبنان. تُعدّ هذه الطرق آخر ما تبقى من "الجسر البري" - وهي شبكة تمتد عبر الأراضي السورية - التي استخدمتها إيران والميليشيات المتحالفة معها لنقل الأسلحة، والأموال، والمخدرات، والوقود.

وقد ساهمت هذه الطرق في دعم حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومثّلت دعما حيويا لحليف النظام القوي، حزب الله اللبناني، بما في ذلك في مواجهته مع إسرائيل.

اليوم، اختلف الوضع جذريا بعد أن تمت الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر، مما شكّل انتكاسة كبيرة لقوة إيران الإقليمية، وعزلها إلى حد كبير عن حزب الله.

من مراكز التهريب الحدودية، مثل حوش السيد علي، التي كانت لا تزال مشتعلة جراء الاشتباكات، إلى قواعد الميليشيات الشيعية المهجورة في مدينتي القصير وتدمر اللتين مزقتهما الحرب شرقا، أصبحت نقاط العبور التي استخدمتها إيران ووكلاؤها في السابق في حالة يرثى لها.

وقد كشفت رحلة صحفية حديثة قام بها صحفيو صحيفة واشنطن بوست إلى هذه النقاط الحيوية في شبكة التهريب عن أدلة وافرة على خروج متسرع.

مع تقويض نفوذها الإقليمي، بدأت إيران الآن تتطلع إلى ما وراء حلفائها التقليديين، بما في ذلك الجماعات السنية المتطرفة، في محاولة للحفاظ على خطوط الإمداد وزعزعة استقرار الحكومة الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، وفقا لتحذيرات مسؤولين أمنيين في أوروبا والمنطقة. وهذا من بين التحديات العديدة التي يواجهها الشرع في محاولته مواجهة تدخل القوى الخارجية المتنافسة وتوحيد سوريا.

الاشتباكات والصراعات

بعد أن تعرّض حزب الله لقصف إسرائيلي في لبنان الخريف الماضي، لا يزال الحزب يسعى جاهدا لتجديد مخزوناته من الأسلحة وجمع الأموال لتعويض مؤيديه التقليديين في بيروت وجنوب لبنان الذين فقدوا ممتلكاتهم في الصراع.

وقعت اشتباكات مؤخرا بين القوات السورية والعشائر المحلية المتحالفة مع حزب الله، وتحولت إلى اشتباكات دامية مما أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين، وردّت القوات السورية بدخول قرية حوش السيد علي، التي قالوا إنها كانت قاعدة لعمليات ضد قواتهم. أرسلوا آلاف التعزيزات إلى المنطقة - معظمها من محافظة إدلب شمال سوريا، وعززت القوات السورية وجودها في المناطق الحدودية لقطع طرق التهريب ومكافحته والحفاظ على السيطرة.

كما انخرط الجيش اللبناني في الصراع، مما أدى إلى تعقيد الوضع الأمني. وأعلن الجيش اللبناني أيضا تدخله ردا على قصف داخل أراضيه. ونفى حزب الله مشاركته.

عمليات حزب الله

أصبحت المنطقة المحيطة بالحدود اللبنانية مركزا حيويا لحزب الله على مدار الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما، ومركزا لتصنيع المخدرات وبوابة لنقل الأسلحة والعناصر.

وخلال عملياتها في القرى الحدودية، اكتشفت قوات الحكومة السورية 15 مصنعا لتصنيع الكبتاغون، وهو مخدر شبيه بالأمفيتامين، استفاد من بيعه كلٌّ من نظام الأسد وحزب الله. وقدّر مسؤولو الأمن المحليون قيمة هذه التجارة بعشرات الملايين من الدولارات.

في مدينة القصير، على بُعد 6 أميال فقط من الحدود اللبنانية، تحولت المنطقة الصناعية بأكملها إلى موقع تخزين أسلحة ضخم، يغطي مساحة تقارب 50 ملعب كرة قدم. وقد أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى تحطيم أبواب نوافذ المباني، وشوهدت صناديق الذخائر.

وقال سامر أبو قاسم، رئيس الأمن العام في القصير، مشيرا إلى صناديق خشبية كبيرة: "هذه صواريخ إيرانية". وتناثرت بقايا ذخائر أخرى على الأرض. وأضاف: "كان هذا منشأة مركزية لهم. جميع هذه المتاجر كانت مخازن أسلحة".

استُخدم مبنى قريب، كان مدرسة في السابق، كقاعدة تدريب لحزب الله. وتناثرت كرات الطلاء الناتجة عن التدريبات في الفناء. ورُميت طائرات مسيرة، كانت ملقاة في درج، فوق صناديق الذخائر.

وأتاحت وسائل تعليمية تُركت على عجل لمحة عن أسلوب حزب الله التربوي، بما في ذلك كيفية إعداد المقاتلين لخطط المعارك.

قال سكان محليون إنه مع تقدم المسلحين العام الماضي من شمال سوريا، حزم مسلحو حزب الله الذين تجمعوا في المدينة أمتعتهم وغادروا دون قتال.

وقال أحمد عبد الحكيم عمار، رئيس الأمن في القصير ومحيطها: "لقد كانت خسارة فادحة لهم". بالنسبة لحزب الله، أصبحت المنطقة بمثابة "هرمل ثانية"، في إشارة إلى معقله في سهل البقاع اللبناني.

مخزونات الأسلحة في سوريا

في الأثناء، كانت عناصر من شبكة إيران في سوريا لا تزال نشطة، وخاصة تلك المرتبطة بحزب الله. واعترضت الحكومة السورية الجديدة أكثر من 12 شحنة متجهة إلى لبنان.

وقد أسفرت إحدى هذه الغارات، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السورية في يناير، عن العثور على صناديق طائرات مسيرة مخبأة في شاحنة محملة بأعلاف الحيوانات.

وحاول حزب الله نقل مخزون ضخم في سوريا إلى خارجها، ويعمل الحزب مع الشبكات السورية لإخراجه.

وللقيام بذلك، يجب على حزب الله تفادي الغارات الجوية الإسرائيلية. وقد دُمّر الجسر الذي يربط حوش السيد علي بلبنان - أحد خطوط الإمداد الرئيسية لحزب الله - في غارة جوية خلال حرب إسرائيل مع حزب الله، وواصلت إسرائيل قصف المخزونات في سوريا.

النفوذ الإيراني

إلى جانب جهود التهريب، اتهم مسؤولون سوريون إيران أيضا بالسعي إلى زعزعة استقرار الحكومة الجديدة، بما في ذلك المساعدة في تأجيج العنف الأخير على طول الساحل، عندما تحولت الهجمات المنسقة التي شنها الموالون للأسد على قوات الأمن السورية إلى عنف طائفي.

ولم يقدم المسؤولون السوريون تفاصيل تدعم مزاعمهم، وصرح مسؤولان أمنيان أوروبيان بأنه لا يوجد دليل على دور إيراني مباشر في الهجمات المنسقة ضد القوات السورية.

لكن المسؤولين الأوروبيين قالوا إن إيران كانت تحاول بدلا من ذلك إثارة الاضطرابات من خلال حشد المتطرفين السنة، بمن فيهم المسلحون التابعون لتنظيم داعش، ضد الحكومة السورية الجديدة.

وقال أحد المسؤولين: "نرى تورطا إيرانيا هناك". ولم يتطرق المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل أمنية حساسة.

دعم الميليشيات

في تدمر، موطن الآثار الآسرة لإحدى أهم مدن العالم القديم، ساعد سقوط نظام الأسد في الكشف عن حجم الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا. "الموت لأميركا"، كُتبت هذه العبارة على جانب فندق سابق كان يُستخدم لإيواء مئات المقاتلين من لواء الفاطميون، وهي ميليشيا من الشيعة الأفغان نُشرت لتعزيز المصالح الإيرانية في سوريا.

وقال جنود في تدمر إن المدينة، الواقعة على مفترق طرق صحراوي استراتيجي، أصبحت في الأساس مجمعا عسكريا ضخما. واليوم، انتهت قوات الأمن من تطهير المدينة وما حولها من أفخاخ متفجرة وألغام، لكن قبضتها تبدو واهية.

قال زاهر السليم، 40 عاما، وهو متطوع في المجلس المدني المحلي: "سيطرة الدولة معدومة".