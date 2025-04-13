وتناول الاتصال آخر مستجدات المحادثات التي تستضيفها السلطنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال، عن تقديره للجهود البناءة التي تبذلها سلطنة عمان في الوساطة، الهادفة إلى تعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وأبدى ثقته في أن المساعي العمانية ستكلل بالنجاح، بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وتهيئة مناخ إيجابي يعيد بناء الثقة ويعزز جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار العالمي.