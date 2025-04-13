وصدرت الأوامر لسكان 6 أحياء في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، هي أحياء الإيمان والتقوى والبساتين والزهراء والبوادي والنزهة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات "تعمل في المنطقة بقوة، وسنهاجم بقوة أي منطقة تطلق منها الصواريخ".

وتابع المتحدث في بيان مصحوب بخريطة توضيحية: "تقع مسؤولية الإخلاء ومعاناة المدنيين على عاتق المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها حماس. حرصا على سلامتكم، توجهوا فورا جنوبا إلى الملاجئ المعروفة في المواصي".

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وعددهم 59، والقضاء على حماس في غزة.

وتقول حماس إنها لن تفرج عن الرهائن إلا ضمن اتفاق ينهي الحرب، وترفض مطالبات بإلقاء السلاح.

وتضطلع مصر وقطر والولايات المتحدة بدور الوساطة بين حماس وإسرائيل، في محاولة لوقف إطلاق النار وإعادة اتفاق سابق إلى مساره.

ووفقا لسلطات الصحة في قطاع غزة، قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية حتى الآن، ونزح معظم سكان القطاع الذي تحول أغلبه إلى أنقاض.