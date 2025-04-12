وأظهر الفيديو مشاركة عنصر وصف بأنه من "دواعش سوريا"، إلى جانب أحد جنود الجيش السوداني بالقرب من فندق كورنثيا وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

ولم يتسن لسكاي نيوز عربية التأكد من هوية الشخص وتاريخ الفيديو.

وسيطر الجيش السوداني في أوخر مارس الماضي على الخرطوم مدعوما بمجموعات إسلامية يطلق عليها "المتسنفرين"، وتضم كتائب شبه عسكرية تابعة للإخوان المسلمين على رأسها "كتيبة البراء"التي ينسب له القيام بانتهاكات واسعة.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان أن مجموعات مسلحة تتبع لـ"كتيبة البراء"، التي تقاتل إلى جانب الجيش، أقدمت على قتل نحو 33 من الشباب الناشطين في لجان المقاومة والمجموعات الطوعية التي تقدم المساعدات للعالقين، بعد اتهامهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

وكتيبة البراء هي إحدى أكثر الكتائب الإخوانية إعدادا وتدريبا وتسليحا والتي نشأت خلال فترة حرب الجنوب وتتكون من مجموعات شبابية تتراوح أعمارها بين 20 و35 عاما، وينحدر معظم عناصرها من خلفيات تنظيمات طلابية كانت تعمل تحت مظلة الأمن الطلابي.

وكبقية الكتائب المتطرفة، تمتعت كتيبة البراء طوال فترة حكم تنظيم الإخوان الذي استمر منذ يونيو 1989 وحتى إسقاطه في أبريل 2019، بامتيازات كثيرة.