ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن مصدر إسرائيلي قوله إن "إسرائيل لا تنوي أن تدع المفاوضات تستمر إلى الأبد، وقد حددت هدفا لمدة تصل إلى أسبوعين".

وهددت إسرائيل بأنه "إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال الأسبوعين المذكورين، فستتقدم إلى مراحل أخرى ضمن عمليتها العسكرية" في القطاع المنكوب.

وحسب المصدر، فإن إسرائيل تصر على إطلاق سراح الرهائن في بداية الصفقة، وليس على مراحل.

وأضاف المصدر أن "الجمع بين الضغط العسكري بتوسيع العملية البرية والاستيلاء على أراضي غزة، ووقف المساعدات الإنسانية والضغط السياسي قد يؤثر على حماس".

وأوضح أنه تم إبلاغ عائلات الرهائن بأن تقدما كبيرا تحقق، وأنه "من الممكن حدوث طفرة في المفاوضات خلال أيام".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مصر قدمت مؤخرا مقترحا جديدا لوقف الحرب الدامية في غزة.

وتضمن المقترح المصري الذي نقل إلى إسرائيل قبل أيام قليلة، إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و50 يوما والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، فضلا عن استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها قبل عودة الحرب في 17 مارس الماضي.

وقال مسؤول إسرائيلي بارز لموقع "والا" الإخباري، إن إسرائيل قدمت مساء الخميس آخر رد لها على مقترح الوساطة المصري.

ويصل وفد من حماس بقيادة مسؤول المفاوضات في الحركة خليل الحية، إلى القاهرة، السبت، للتفاوض بشأن مقترح الوساطة المصرية، ونقل "والا" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تنتظر الآن رد حماس.