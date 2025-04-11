وقال أردوغان خلال لقائه مع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "تركيا ترحب بمنع من يريدون عودة الفوضى في سوريا من ممارسة حقهم، وأن السنوات القادمة ستكون سنوات استقرار وازدهار وسلام في سوريا".

ووفق بيان لوزارة الخارجية التركية أشار أردوغان، إلى أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مؤكدا أن تركيا تسعى إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن هناك إمكانية لدراسة اتخاذ خطوات إضافية في مجالات أخرى لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وفي هذا السياق، شدد أردوغان على أن تركيا لن تتوانى عن دعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا، وذلك انطلاقا من مواقفها السابقة.

كما تناول اللقاء بين أردوغان والشرع، العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.





