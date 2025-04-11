وعند دخول الشرع رفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني، سأله الصحفي: "هل ستزور العراق قريبا".

وأجاب الشرع: "إن شاء الله قريبا.. العراق أهلنا".

ولم يقابل العراق الإدارة السورية الجديدة بالانفتاح الذي لاقته من بقية الدول العربية.

ومطلع أبريل، قالت الرئاسة السورية إن الشرع، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وأضافت الرئاسة أن الشرع والسوداني شددا على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، وتطرقا لملف أمن الحدود والتعاون في مكافحة المخدرات.

وشدد الشرع على احترامه لسيادة العراق وحرصه على عدم التدخل في شؤونه الداخلية ، فيما أكد السوداني على موقفه الداعم لسوريا.