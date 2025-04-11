وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان تعرض صباح اليوم، لسقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي.

وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي.

كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط جنوبي لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.