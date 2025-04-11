وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس: "نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس 10 قتلى بينهم 7 أطفال من عائلة واحدة إثر استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر الجمعة لمنزل عائلة الفرا في حي المحطة وسط خان يونس في جنوب قطاع غزة".

وفي 17 مارس، استأنفت إسرائيل حربها على غزة بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة ضد ما وصفتها بأهداف لحماس في جميع أنحاء القطاع.

وفي تحديث الخميس، أحصت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس مقتل 1522 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية، مما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 50,886.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.