وكشفت "القناة 13" الإسرائيلية أن مجلس الوزراء بقيادة بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا لمناقشة تطورات المفاوضات، حيث أُبلغ المسؤولون بأن مقترحات جديدة تتبلور حاليا "وهي قريبة من تلبية الشروط التي وضعتها إسرائيل".

وأوضحت أن الشروط تتعلق بعدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم أو بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم تل أبيب.

وتابعت: "الوزراء تلقوا خلال النقاش تحديثا مفاده أن هناك تقدما وتحولا في موقف حماس بشأن اتفاق آخر لإطلاق سراح الرهائن".

كما أجرى نتنياهو، مساء الخميس، تقييما آخر للوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية. وعقب ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة 13: "هناك فجوات، لكن فرص التوصل إلى اتفاق زادت بشكل كبير".

وأوضح مصدر مسؤول أن المحادثات التي تجري حاليا "تتضمن إطلاق سراح أكثر من خمسة رهائن أحياء".

وعلى خلفية التحول في المحادثات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن تقدما يتحقق فيما يتعلق بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ترامب قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "إننا نقترب" من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة وإعادة إرساء وقف إطلاق النار.

وأضاف أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل وحركة حماس. ولم يذكر تفاصيل أخرى بشأن المحادثات.

كما أبلغ مسؤولون إسرائيليون "أكسيوس" أن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد خلال الأسبوعين المقبلين قد ازداد بشكل ملحوظ، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة.

وفي 17 مارس، استأنفت إسرائيل حربها على غزة بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة ضد ما وصفتها بأهداف لحماس في جميع أنحاء القطاع.

وفي تحديث الخميس، أحصت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس مقتل 1522 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية، مما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 50,886.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

