وفي مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، قالت السفيرة الإماراتية: "في ما يتعلق بالادعاءات الفجة والحملة الممنهجة ضد دولة الإمارات ليست لها أي أساس من الصحة".

وأكدت أن القوات المسلحة السودانية تعتقد أن إلقاءها اللوم على الآخرين سيوفر لها فرصة جيدة للتملص من الفظائع في حق الشعب السوداني.

وتابع: "من الواضح أن القوات المسلحة السودانية تستغل كل المنابر الدولية من مجلس الأمن في وقت سابق، ومجلس حقوق الإنسان في وقت من الأوقات، والآن محكمة العدل الدولية، اعتقادا منها أن ذلك يحمي مصالحها الخاصة واعتقادا منها بأن ذلك يضفي عليها الشرعية دون جدية منها في التعامل مع الدعوات الإيجابية والجهود الإيجابية إن على المستوى الإقليمي أو الدولي لإنهاء الكارثة".

وأبرزت الحفيتي: "هذا التخبط في نهج القوات المسلحة السودانية يتضح من الادعاءات التي استمعنا إليها اليوم والتي تفتقر إلى أي أساس قانوني وواقعي وبالتالي نرى أن ذلك أنها خطوة ضمن مخطط بات مكشوفا".

وكانت محكمة العدل الدولية قررت، الخميس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها الجيش السوداني ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.

وبحسب موفد "سكاي نيوز عربية"، فقد طالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.