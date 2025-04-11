وأفاد بيان للخارجية السورية بأن الوزير أسعد الشيباني "استقبل الخميس وفدا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة نظيره تشو تاي يول".

كما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا تشو، وفق بيان للرئاسة.

وأضاف بيان الخارجية أن الطرفين اتفقا على "فتح السفارات وتبادل البعثات الدبلوماسية للبلدين".

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود "لاستعادة الدور الرائد في المنطقة والعالم للجمهورية العربية السورية الذي فقدته بسبب سياسات النظام السابق".

كما قالت وزارة الخارجية الكورية إن الدولتين وقعتا في العاصمة السورية دمشق اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وكانت سوريا ترتبط بعلاقات جيدة مع كوريا الشمالية في ظل حكم بشار الأسد الذي أُطيح به في ديسمبر الماضي.