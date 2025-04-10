جاء ذلك خلال حضوره حفل رفع الستار عن لوحة"وئام وسلام"، أحدث إبداعات الفنان العالمي برايان كلارك في الصالة الرئيسية بمطار البحرين الدولي.

وأوضح ولي عهد البحرين أن هذه المبادرة تسهم في إضفاء بعد جمالي متميز على أحد أهم المرافق الحيوية في مملكة البحرين، مؤكداً أن تعزيز حضور الفن والثقافة في الفضاءات العامة يشكل جزءًا أصيلاً من تجربة المسافرين.

وأعرب عن اعتزازه بما يشهده مطار البحرين الدولي من تطور مستمر وما يحققه من مؤشرات متقدمة عند مختلف المؤسسات العالمية المعنية بالمطارات وتقييم خدماتها بما يعكس التوجهات التنموية للمملكة، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات النوعية يُسهم في دعم التنافسية الاقتصادية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

تضمن الحفل عرض فيديو تعريفي عن لوحة"وئام وسلام"، التي تُعد من أكبر تركيبات الزجاج المعشق في المنطقة، حيث تبلغ أبعادها 17 مترا ارتفاعًا و34 مترا عرضًا، بمساحة إجمالية تصل إلى 578 مترا مربعا.

ويُذكر أن برايان كلارك، يُعد من أبرز الفنانين في مجال الفن المعماري، وقد زيّنت أعماله العديد من المعالم العالمية الشهيرة.

وقد استلهم عمله الفني في مطار البحرين الدولي من تفاعل الضوء والألوان، ليُبدع تجربة بصرية مبهرة وديناميكية.