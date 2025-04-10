وقالت وسائل إعلام محلية إن "الهجوم السيبراني" الذي استهدف مؤسسات رسمية من بينها الضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل قد وصل إلى معطيات حساسة لأكثر من مليوني موظف وبيانات مئات الشركات والمقاولات.

وقد تم خلال الساعات الأخيرة، تداول وثائق كشفت رواتب مسؤولين وتفاصيل الأجور والبيانات الشخصية للموظفين، وبيانات خاصة بالحسابات البنكية لعدد من الشركات.

فتح تحقيق

وقال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن التحقيقات الأولية قد مكنت من الوقوف على "طابعها -التسريبات- المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور".

وأكد الصندوق في بيان، أن "نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله".

وأضاف: "فور رصد تسريب البيانات، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية".

وأكد أنه "يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق".

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام محلية إن جهة أجنبية قد أعلنت مسؤوليتها عن "الهجوم السيبراني"، الذي تم من خلاله استهداف النظام المعلوماتي لمؤسسات رسمية مغربية، ومشاركة البيانات السرية.