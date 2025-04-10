وأوضح ملادينوف خلال لقاء خاص على "سكاي نيوز عربية": "قوات عبد الفتاح البرهان استولت على الخرطوم ويعتقدون أن لديهم حلا عسكريا للنزاع، وهذا أمر خطير للغاية، فبعد عامين من المجاعة والقتال لا يوجد أي تقارب للحل بشكل سياسي".

وتابع: "على المستوى الدولي هناك محاولات من قبل قوات البرهان لتحويل الانتباه عن الوضع الحقيقي على أرض الواقع من قتال وفظائع ترتكب من الجانبين في الحرب الأهلية".

وأكمل: "قوات البرهان تستخدم محكمة العدل الدولية كأداة للترويج، ولا يوجد لدى الإمارات أي طرف تدعمه أو تفضله أكثر من الآخر، وهي في الطرف الذي يدعم السلام".

وأكد ملادينوف أن "العالم إذا لم يركز بشكل كبير على حل الأزمة في السودان من خلال المفاوضات والانتقال السلمي للحكومة المدنية، سوف نشهد مكان آخر للإرهاب والتطرف وهذا سيعرض البحر الأحمر والدول المجاورة للخطر".

وتابع: "كلا الطرفان في السودان مسؤولان عن إنهاء الحرب ولكن ربما القوات العسكرية تتحمل مسؤولية أكبر بسبب رفضها لجهود الوساطة التي قادتها الكثير من الدول".

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح الخميس، في لاهاي أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غربي دارفور.