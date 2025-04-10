وقال كاتس خلال زيارة لمحور "موراغ" الذي أقامته إسرائيل مؤخرا لفصل مدينتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة: "يتم الاستيلاء على مساحات واسعة ودمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية، ما يقلل من مساحة غزة ويعزلها بشكل أكبر".

وأضاف كاتس أن سكان غزة "يخلون مناطق القتال" ودعا الغزيّين إلى إطاحة حماس وإعادة الرهائن.

وقال أيضا "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب"، متوعّدا بـ"مزيد من القتال العنيف في كل أنحاء قطاع غزة طالما لم يتم تحرير الرهائن وإلحاق الهزيمة بحماس".

وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "للهجرة الطوعية" لسكان غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس القصف المكثّف على غزة بعد خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير، إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا بين تل أبيب وحماس.

وأفاد الدفاع المدني في غزة الأربعاء بأن قصفا إسرائيليا لـ"مربع سكني" في مدينة غزة أسفر عن 23 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال ونساء.

وقال الجيش الإسرائيلي، ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس، إن الضربة "استهدفت إرهابيا كبيرا من حماس كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية" انطلاقا من المنطقة، من دون ذكر اسمه.

وشدّد على أنه "تمّ اتخاذ العديد من الخطوات للحدّ من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين"، متّهما حماس باستخدام المدنيين "دروعا بشرية"، ما تنفيه الحركة.