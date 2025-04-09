ويعتبر منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية منصبا حساسا في سوريا حيث يكون متسلمه مسؤولا عن التعامل مع الأجهزة الحكومية، ويتولى تنظيم جدول أعمال الرئيس، وينظم اجتماعاته الرسمية، ويتابع تنفيذ المراسيم، وينسق المراسلات الرسمية.

وبحسب التقارير الروسية، عاش ماهر الشرع وعمل كطبيب في روسيا لفترة طويلة.

وبمراجعة لموقع "عن الأطباء" الروسي يمكن ملاحظة أنه تخرج من أكاديمية فورونيغ الطبية الحكومية، تخصص "الطب العام"، ثم أكمل تخصصه في "التوليد وأمراض النساء" من نفس الأكاديمية عام 2004.

ويتضمن موقع "عن الأطباء" تقييمات المرضى للطبيب الشرع، والتي تغطي الفترة من عام 2018 حتى عام 2023، وتظهر هذه التقييمات إشادة المرضى وتقديرهم لكفاءاته.

وشقيق الشرع متزوج من مواطنة روسية تحمل الجنسية السورية أيضا تدعى تاتيانا زاكيروفا ولديه 3 أبناء.

الابن الأكبر رشيد الشرع يبلغ من العمر 23 عاماً؛ وماريا عمرها 20 سنة، والابن الأصغر كاميل عمره 13 سنة.

وكان أحمد الشرع عين شقيقه ماهر في منصب وزير الصحة بالوكالة في حكومة محمد البشير، التي تشكلت بعد سقوط نظام بشار الأسد ديسمبر الماضي، في خطوة أثارت جدلا في سوريا.