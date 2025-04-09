وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان رسمي إن "مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تجاذبات حادة، خصوصا مع استمرار الخلاف بين الكتل النيابية بشأن النظام الانتخابي الأنسب.

فبينما تطالب قوى باعتماد الدائرة الواحدة أو العودة إلى نظام القوائم المغلقة، تتمسك أطراف أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره مدخلًا لتعزيز فرص المرشحين المستقلين.

وفي خضم ذلك، كثفت الكتل السياسية من تحركاتها الميدانية، حيث بدأ قادة الأحزاب تنفيذ جولات على عدد من المحافظات العراقية، يلتقون خلالها بشيوخ العشائر وفعاليات المجتمع المدني، في محاولة لاستطلاع توجهات الناخبين وتهيئة الأرضية للسباق الانتخابي المقبل.

ويتوقع مراقبون أن تكون هذه الانتخابات محطة مفصلية في رسم ملامح المشهد السياسي العراقي للسنوات القادمة، في ظل التحولات الإقليمية والضغوط الداخلية المتزايدة لإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية.