وأضافت أورتاغوس في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية": "الولايات المتحدة كانت واضحة حيال توقعاتها من نظام أحمد الشرع، للولايات المتحدة مصلحة واضحة في ضمان عدم عودة إيران إلى سوريا، وفي ضمان عدم قدرة داعش على إعادة تشكيل نفسها وتهديد أميركا أو أوروبا أو أي جهة أخرى في الشرق الأوسط".

وأكملت: " لدينا مصلحة هناك، لدينا صديقان عزيزان، لدينا حليفتنا في الناتو تركيا، ولدينا حليفتنا الأخرى، إسرائيل، وبالطبع، لدينا شراكتنا الوثيقة مع المملكة العربية السعودية، جميع هذه الدول، بما في ذلك لبنان، لديها مصلحة كبيرة لرؤية نتيجة في سوريا".

وفيما يتعلق بملف الحدود اللبنانية السورية والتطورات الأمنية التي حصلت مؤخرا، قالت أورتاغوس: "نولي اهتماماً كبيراً لتلك الحدود لأننا لا نريد عودة تهريب عائدات النفط لحزب الله في لبنان، من الواضح أننا نراقب هذا الأمر عن كثب، ونُدرك أن هذا الأمر استغرق وقتا وجهدا كبيرين، لقد كرّس الجيش اللبناني الكثير من الوقت والجهد لهذه القضية، نُجري الكثير من المحادثات مع الحكومة اللبنانية حول هذا الموضوع".