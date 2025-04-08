أوضح ساعر في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية أنه "يمكن للحرب أن تنتهي غدا بل كان من الممكن أن تنتهي بالأمس، ثمة طريقة بسيطة للغاية تتمثل بتجريد قطاع غزة من السلاح وتسليم حماس لسلاحها وعودة الرهائن".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "ثمة إجماع دولي على أن حماس لا يمكنها أن تحكم غزة بعد الآن، حماس تحاول التحايل عبر إبقاء قوتها العسكرية في القطاع ومواصلة الحرب".

وشدد على أنه: "لن تنتهي الحرب حتى يعود جميع الأسرى، وحتى يتم نزع سلاح حماس. وهذا أمر واضح جداً".

وتحدث عن حركة حماس قائلا: "لو كانوا يريدون الحماية، لكانوا توصلوا إلى اتفاق وأفرجوا عن الرهائن الذين تم اختطافهم بشكل غير قانوني من مجتمعاتنا.لماذا لا يفعلون ذلك؟ هم المسؤول الوحيد عن سقوط الضحايا من الإسرائيليين ومن الفلسطينيين. فقط حماس".