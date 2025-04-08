وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين ومناقشة أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .

وأعرب صقر عن تقديره لعلاقات التعاون العسكرى الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة .

من جانبه أعرب وزير الجيوش الفرنسية عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع مصر ولاسيما في المجال العسكري، مشيرا إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التى تسهم فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة .

وشهد اللقاء حضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.