وبدا السيسي في حالة من النقاش حول تكلفة مشروع ما، وشرع في ما يعرف مصريا بــ"الفصال"، وهو مصطلح مصري يعني التفاوض على سعر شيء ما.

وقال السيسي: "سنرى مصنعا مثل الذي في فرنسا أو إيطاليا، وسنقوم بافتتاحه".

وفي اللقطة تحدث السيسي عن ما يعتقد أنها تكلفة مشروع مشترك قائلا: "لا لا أنا عاوز تخفيض 10 بالمئة عشان أنا والرئيس".

وقال ماكرون للسيسي: "لحسن الحظ أنك عسكري سيادة الرئيس ولست تاجرا"، ثم رد الرئيس المصري: "إحنا كل التأخيرات ما عملناش غرامات خالص إحنا أصدقاء... مفيش فايدة.., مش هدفع... مش هدفع... مش هدفع"".

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" مع المقطع، مساء الاثنين، وتم تداوله بشكل واسع في مصر.

من جانبه نشر ماكرون عبر حسابه على إكس متحدثا عن المترو: "منذ عام 1984، تقف فرنسا إلى جانب مصر في بناء شبكة مترو الأنفاق الخاصة بها... يستخدم ملايين الركاب يوميًا الخطين 1 و3، وقريبا المونوريل نحو العاصمة الجديدة والخط السادس المستقبلي... تم اختبار الخط 3 والموافقة عليه! فخر مشترك".