ولفت ساعر في لقائه مع قناة سكاي نيوز عربية إلى أن إسرائيل: "ليس لديها صراع حقيقي مع دولة لبنان وإنما المشكلة تكمن في حزب الله الذي يمثل إيران واستولى على لبنان".

وأضاف أن "لبنان استمر تحت الاحتلال الإيراني لعقود، وعندما نصل إلى اللحظة التي يكون فيها الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية أقوى من حزب الله أعتقد ستكون لدينا آفاق جديدة".

وأشار إلى أنه "قد يكون من المبكر لهم (لبنان) اليوم الحديث عن السلام، لكننا نريد السلام حقا وأعتقد أنه سيكون ممكنا في المستقبل".

وشدد على أن ذلك يمكن تحقيقه "لكن الشرط الأساسي هو أن تتوقف إيران عن احتلال لبنان من خلال حزب الله، هذا هو العائق أمام السلام هناك".