وأضاف ساعر في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية: "عملنا بكثافة وهاجمنا بكثافة الإيرانيين داخل سوريا، وأنظمة الأسلحة التي حاولوا من خلالها أن يجعلوا من سوريا قاعدة أخرى لنشاطهم ضد إسرائيل، وقد عارضنا ذلك بشدة".

وتابع ساعر: "أطيح بالأسد نتيجة حربنا ضد حزب الله وإيران، لقد تم إضعافهما، كانا القوتين اللتين ألقيتا الأسد في الحكم منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا. وعندما تم إضعافهما، سقط الأسد".

وأكد ساعر أن إسرائيل لا تعارض نتائج ذلك الصراع، بل ترى فيها تطورا إيجابيا، مضيفا: "لذلك، بالطبع، لا توجد لدينا أي مشكلة في ذلك. كنا سعداء برؤية إيران تُضعف في تلك الجبهة".

وحول مستقبل العلاقة مع سوريا تساءل ساعر: "هل ستتبنى سوريا الآن استراتيجية مستقلة، أم ستعتمد مجددا على قوة خارجية، لن تجلب لها مزيدا من الاستقرار؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال الحقيقي. لكن السوريين هم من سيقررون".