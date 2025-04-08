وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس "استشهد 19 مواطنا بينهم عدد من الأطفال جراء الغارات الدموية التي شنها الاحتلال ليلا وفجر اليوم على قطاع غزة".

وأوضح أنه "تم نقل 4 شهداء على الأقل إثر غارة إسرائيلية فجر اليوم قرب مبنى السفينة المدمر بمنطقة السودانية في شمال غرب مدينة غزة، ونقل 6 شهداء آخرون بينهم أشلاء وعدد من المصابين جرّاء قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلا في بلدة بيت لاهيا" في شمال قطاع غزة.

كما ذكر أن "9 شهداء من بينهم 5 أطفال ارتقوا جراء قصف طيران الاحتلال منتصف الليلة الماضية لمنزل غرب دير البلح" في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن جميع الضحايا من عائلة واحدة.

وقال مصدر طبي لفرانس برس إن "9 شهداء من عائلة صباح بينهم أبناء وأحفاد، وصلوا ليلا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وهم هويدا صباح (62 عاما) وزوجها عبد الرحمن صباح (69 عاما)، ضحى صباح (29 عاما)، جنى صباح (11 عاما)، على صباح (7 سنوات)، ماسة صباح (8 سنوات)، عبد الرحمن محمد صباح (عامان)، عبد الرحمن اسماعيل صباح (3 سنوات)، سها العفيفي صباح (37 عاما)".

وقال إن الضربات الجوية الإسرائيلية "كانت عنيفة ودموية طوال ساعات الليل" مشيرا إلى أنها تركزت في دير البلح وخان يونس ورفح وبعض أحياء مدينة غزة وبيت لاهيا في شمال القطاع.

وأكد أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استمر خلال الليل في العديد من مناطق القطاع.