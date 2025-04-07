وأفادت مصادر محلية بمقتل مواطن إثر استهدافه من طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في عزبة عبد ربه شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقصفت أخرى منزلا في حي السلام شرق جباليا البلد.

وقتلت أم وطفلها، وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي قصف حي النصر غربي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وقتل مواطن في قصف الجيش الإسرائيلي مركبة قرب برج الوحدة في شارع الشفا غرب مدينة غزة، كما قتل مواطن وأصيب آخرون باستهداف طائرات الجيش الإسرائيل مجموعة من المواطنين قرب عمارة الزهارنة على شارع الجلاء بمدينة غزة.

وفي الجنوب، قتل 7 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الجيش الإسرائيلي تكية طعام خيرية في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وقالت طواقم الإسعاف، إنها نقلت إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني قتيلين وعددا من المصابين، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع 5 غرب مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بأن 37 مواطنا قتلوا في غارات الجيش على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، 22 منهم وسط وجنوب القطاع.

من ناحية ثانية، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن النيران التي أطلقت على 15 عنصرا من طواقمه في هجوم شنته القوات الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة الشهر المنصرم، استهدفت الجزء العلوي من أجسادهم "بغرض القتل".

وقال رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب في معرض إجابته عن سؤال لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحفي "بالطبع هناك تشريح للشهداء من أطقم الهلال الأحمر والدفاع المدني، ولا نستطيع قول كل ما نعرفه، لكن أقول أن جميع الشهداء أطلقت عليهم النار في الجهة العلوية من الجسم بغرض القتل".