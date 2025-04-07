وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن 4 أشخاص قتلوا من بينهم امرأتان، وأصيب 23 منهم 11 من النساء والأطفال، في القصف الأميركي على منزل وحي شعب الحافة بمديرية شعوب في صنعاء.

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، إن "العدوان الأميركي السافر وقصفه للأعيان المدنية والمدنيين، جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية".

ولم تصدر الإدارة الأميركية أي تعليق حول هذا القصف حتى الآن.

وفي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أن الطيران الأميركي شن 4 غارات جوية على جزيرة كمران، كم دون الإشارة إلى وقوع خسائر حتى الآن.

وتواصل الولايات المتحدة ضرباتها الجوية على مناطق متفرقة من اليمن، ضمن عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف شهر مارس الماضي، بهدف "حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، على حد وصفه.

واستأنفت واشنطن عمليتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، بعد أن أعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، من أجل "مساندة غزة" التي تتعرض لهجمات إسرائيلية عنيفة.