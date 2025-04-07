وشملت أوامر الإخلاء أحياء الصحابة والسماح والعودة والزوايدة والصلاح.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير أمر بـ"رد قوي" على إطلاق صواريخ من غزة على مدينة أسدود الإسرائيلية، أعلنت حماس مسؤوليتها عنها.

وقال الناطق باسم حماس جهاد طه، الأحد، إن قصف أسدود من قبل الذراع العسكري للحركة جاء "ردا على استمرار الاحتلال في جرائمه ومجازره وحرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".

وأضاف طه في تصريح نشر عبر مواقع للحركة، أن حماس "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المجازر" التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى "عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي، وهم يعلمون أن من يعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هو الاحتلال، وبالتالي لن نسمح للاحتلال أن يفرض شروطه علينا وعلى الوسطاء ويجب على واشنطن أن تقرأ المشهد جيدا".

وأكد المتحدث أن "المقاومة تدير المعركة بحكمة"، مشيرا إلى أن لديها "أوراق قوة قادرة على إحراج الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع طه: "على الاحتلال الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ونحن منفتحون على كافة المقترحات التي تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان تفعيل الإنذارات في مدينتي عسقلان وأسدود، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال إنه "تم رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة ليتم اعتراض معظمها"، مشيرا إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعدا في الهجمات الإسرائيلية، فيما تشير التقارير إلى ارتفاع كبير في عدد القتلى الفلسطينيين من جراء الغارات الجوية والمدفعية.