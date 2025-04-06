وقالت: "قصفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة وتم اعتراض معظمها.

وقد دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لكل من تل أبيب، عسقلان، وأســدود، مما دفع السكان إلى التوجه للملاجئ تحسبا لأي هجمات صاروخية إضافية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فرق الإسعاف تتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها شظايا وربما صواريخ في أسدود وعسقلان.

من جانبها، أفادت بلدية عسقلان، بسقوط صاروخ في المدينة ووقوع أضرار بالممتلكات واحتمال إصابة شخص بجروح طفيفة.