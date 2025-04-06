وأكد البكور أن الشيوخ الثلاثة شددوا خلال لقاءاته المنفصلة بهم على أن السويداء جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

وأضاف أن "الزيارة جاءت للتهنئة بعيد الفطر وتخللها التأكيد على لم الشمل ووحدة الصف السوري، وفي المقابل أعرب الشيوخ الثلاثة في الجلسات أنهم مع دمشق وسوريا".

وأكد البكور أن دمشق تمد يدها باتجاه السويداء وأن شيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز وطنيون ولا يمكن لأحد أن يزاود على وطنيتهم مطلقا.

ولفت البكور إلى أن "الموقف في السويداء يتراوح بين من يرغب التعاون المباشر مع دمشق وقد شرع بهذا فعلا من باب منح الفرصة للحكومة الجديدة، وبين من يريد للوضع أن يتبلور بشكل مريح لكل السوريين قبل التعاون".

وتابع: "الشيخ الهجري يثق بنا ويطالب بتفعيل دور المؤسسات وتلبية احتياجات الناس".

وأكمل: "هناك حوالي من 400 إلى 600 منتسب من أبناء السويداء للأمن والجيش ولكن حتى اللحظة لم ينزلوا على الأرض"، مؤكدا أن "دمشق لا تعترض على فكرة أن يكون كل أفراد الأمن العام في المحافظة من أبنائها".

ولفت إلى أن "القيادة السورية لم تصدر أي تصريح يهاجم الشيخ الهجري، وكل ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن هجوم ما نسميه الذباب الإلكتروني".

وأعرب البكور عن تفاؤله وأمله في أن تصل السويداء إلى أفضل حالاتها في الأيام القادمة.