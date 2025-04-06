وبحسب مركز إعلام السويداء قال الشيخ حكمت الهجري خلال الاستقبال: "نحن لدينا ثقة بالمحافظ الدكتور مصطفى البكور وهو صلة الوصل بيننا وبين الحكومة في دمشق".

وتابع: "ما يهمنا اليوم هو تمكين الشباب ومنحهم الفرص المناسبة، وعلينا جميعاً الوقوف إلى جانبهم، خاصة أصحاب الكفاءات العلمية العالية، فهذه هي النظرة الأجمل لمستقبل الوطن".

وتداول رواد مواقع التواصل صورا لزيارة البكور والوفد المرافق له إلى شيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز.

الزيارة جاءت بعد مد وجزر في التصريحات عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وتمحورت الخلافات بالدرجة الأولى بشأن آلية دمج محافظة السويداء في الدولة بشكل يرضي الطرفين.

ومحافظة السويداء في الجنوب السوري جزء من المشهد السوري المعقد والملفات المرتبطة بها شائكة للغاية تبدأ من موقعها الحساس ولا تنتهي عند خصوصيتها الطائفية كمحافظة بغالبية درزية وأقلية مسيحية.