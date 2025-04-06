وأصدر منتدى عائلات الرهائن بيانا أشار فيه إلى أن عائلة الرهينة ماكسيم هيركين أكدت أنه أحد الرهينتين اللذين ظهرا في الفيديو.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرهينة الثاني هو الجندي الإسرائيلي بار كوبرستاين. من جهتها، ناشدت عائلة هيركين وسائل الإعلام عدم نشر الفيديو.

وخطف الرجلان خلال حضورهما مهرجان نوفا الموسيقي، على يد مسلّحين فلسطينيين في هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

ويظهر الفيديو هيركين مع ضمادات على خده ويده الأيمنين.

وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق من صحة الفيديو وتاريخه.

وكوبرستاين من سكان حولون في ضواحي مدينة تل أبيب. ولدى اختطافه كان يبلغ 21 عاما.

أما هيركين الذي يحمل أيضا الجنسية الروسية فكان يبلغ 35 عاما لدى اختطافه. وهو هاجر مع والدته إلى إسرائيل من أوكرانيا.

وجرى نشر الفيديو غداة شن القوات الإسرائيلية هجوما بريا حي الشجاعية بمدينة غزة "لتوسيع المنطقة الأمنية" داخل القطاع.

وقال الجناح العسكري لحماس الجمعة إن الهجوم يعرض حياة الرهائن للخطر.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن 29 شخصا على الأقل قتلوا السبت في هجمات إسرائيلية في أنحاء عدة من القطاع.