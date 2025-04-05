وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاعتقال تم دون معرفة التهم الموجهة إليهم، وتم اقتيادهم إلى أحد الأفرع الأمنية، فيما لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.

وبحسب مصادر المرصد، كان "المعتقلون" حضورا في مؤتمر أو منتدى "تماسك" في العاصمة دمشق وخلال ذهابهم إلى الرقة تم اعتقالهم على الطريق في محافظة حمص.

وفي 14 آذار الماضي اعتقلت عناصر الأمن العام 4 شبان على أحد الحواجز في شارع "غسان حرفوش" بمدينة اللاذقية، ثم اقتادتهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيرهم أو التهمة الموجهة إليهم.