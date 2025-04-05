وأضاف المتحدث أن الاتصال "تناول أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر".

وذكر أن الاتصال تطرق إلى "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية".

وأضاف أنهما "شددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة".

ويعتزم ماكرون التوجه إلى مصر، الأحد، في زيارة تشمل مدينة العريش، التي ينتظر أن يزورها الثلاثاء، بالقرب من قطاع غزة، حيث يهدف ماكرون إلى التأكيد على ضرورة "وقف إطلاق النار" في القطاع ودعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانه.