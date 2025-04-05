ورافق أورتاغوس في زيارتها نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وسوريا نتاشا فرانشيسكا ووفد مرافق، إضافة الى السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.

وتطرق اللقاء إلى ملفات الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المراقبة الدولية، والانسحاب الإسرائيلي والوضع في الجنوب.

كذلك بحث الجانبان الوضع على الحدود اللبنانية السورية والتنسيق القائم بين الجانبين اللبناني والسوري، إضافة الى موضوع الإصلاحات المالية والإقتصادية والخطوات التي تقوم بها الحكومة لمكافحة الفساد.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، سادت اللقاء أجواء بناءة، وسبقته جلسة بين الرئيس عون والموفدة الميركية، استمرت نحو نصف ساعة.

وأفادت مصادر سياسية أن أورتاغوس ستوسع برنامج عملها ليشمل لقاءات مع عدد من الوزراء بينهم المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وعدد من القوى السياسية.