ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "طائرة مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخ تكية طعام خيرية، بمخيم القطاطوة غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين".

وأضافت أن "طائرة مسيرة قصفت شقة سكنية وسط خان يونس، ما أدى لمقتل مواطن وإصابة زوجته وطفله بجروح"، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل مواطنة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وسط مدينة رفح، ومنطقة عريبة ومحيطها شمال المدينة.