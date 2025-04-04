وأشارت إلى أن الخطة الإسرائيلية التي وضعها رئيس أركان الجيش إيال زامير، تحظى بدعم كبير من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة أن زامير "يريد القضاء على حماس بشكل حاسم بهجوم بري واسع النطاق يستمر لأشهر، قبل التوصل إلى أي حل سياسي في غزة"، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على تفكيره.

وأوضحت المصادر أن الجيش "مستعد لنشر قوات تكفي لاحتلال القطاع إلى أجل غير مسمى، والتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية"، وهو أمر تجنبته إسرائيل حتى الآن.

وحسب الصحيفة، فإن زامير يرى أن مهمة إسرائيل في قطاع غزة لن تتحقق إلا بنشر قوات برية، لأنه "لا يثق كثيرا في التكنولوجيا".

وعندما سئل عن نشر القوات البرية، قال رئيس الأركان في زيارة إلى غزة هذا الأسبوع: "سيستمر هذا بوتيرة مدروسة وحازمة".

وقالت "وول ستريت جورنال"، إن زامير لا يحظى فقط بدعم نتنياهو، بل أيضا بدعم الولايات المتحدة.

ورغم تقلبات الموقف، فقد أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغط إدارة سلفه جو بايدن على إسرائيل لتخفيف حدة هجماتها، وحافظ على استمرار تدفق الأسلحة بغزارة من الولايات المتحدة إلى الجيش الإسرائيلي.

وصرح ترامب مرارا وتكرارا أن "إسرائيل ستكون بلا ضوابط إذا لم تعد حماس الرهائن وتتنحى عن حكم غزة".

وشددت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين، بعد ما يقترب من شهرين من وقف لإطلاق النار جرى خلاله تحرير بعض الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

ومنذ أكتوبر 2023، قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني من جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي يتعرض حاليا لحصار خانق وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة.