وأوضحت المصادر أن فرحات قتل مع ابنه وابنته، من جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في صيدا.

وكانت مصادر أكدت أن الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في صيدا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية المستهدفة، بينما سارع سكان إلى المكان للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وانتشرت صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الشقة المستهدفة والنيرات مشتعلة فيها من جراء الغارة الإسرائيلية.