وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي في حركة حماس بلبنان حسن فرحات (أبوياسر)، وقتل معه ابنه وابنته.

وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية السكنية المستهدفة، فيما سارع مواطنون للمكان للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وتم تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الشقة المستهدفة والنيرات مشتعلة فيها من جراء الغارة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من الخميس، أصيب شخصان بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل بجنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بنت جبيل أدت إلى إصابة مواطنين بجروح.