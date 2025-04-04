وقال الرئيس الإيراني إن "طهران ليست في حالة حرب مع أي دولة، لكنها مستعدة تماما للدفاع عن نفسها".

وهنأ بزشكيان الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي بينهما بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن "شهر رمضان هو وقت لتذكر القواسم المشتركة بين المسلمين مثل القرآن الكريم وطقوس هذا الشهر".

وقال الرئيس الإيراني إن "الدول الإسلامية يمكنها ضمان السلام والتقدم في المنطقة من خلال تعزيز الوحدة والتعاون فيما بينها"، على مانقلت كالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

ووفق "تسنيم"، أشار بزشكيان خلال المحادثة مع ولي العهد السعودي، إلى أن "التعاون بين الدول الإسلامية يمكن أن يمنع الظلم ضد فلسطين وشعب غزة"، مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك سيحقق الأمن والازدهار للمنطقة.